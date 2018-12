Decreto Sicurezza, in strada anche giovani migranti integrati: l'allarme a Salerno

In pochi ne parlano, ma gli effetti del decreto sicurezza approvato dal Governo iniziano a farsi sentire, con non poche ripercussioni nella nostra comunità. Come sottolinea l'Ufficio Diocesano Migrantes Salerno-Campagna-Acerno, infatti, si stanno verificando diversi allontanamenti dai centri di accoglienza, a seguito dell'applicazione del decreto secondo cui, numerosi migranti, sebbene titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari e quindi avendo diritto a stare in Italia, non possono più beneficiare dell'accoglienza di secondo livello. In tal modo, dunque, giovani regolari, magari già impegnati in percorsi formativi o lavorativi, si trovano a vivere improvvisamente e nonostante le vulnerabilità, in strada.

La riflessione/appello dell'Ufficio Migrantes guidato da Antonio Bonifacio