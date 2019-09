Nuovo governo, solo Tofalo resta sottosegretario: i nomi dei "trombati"

E’ uno dei pochi reduci dal precedente Governo ed è anche riuscito a rimanere nel posto che, nell’esecutivo gialloverde, ricopriva: sottosegretario alla Difesa. Per Angelo Tofalo un successo personale e politico importante: su dieci parlamentari pentastellati eletti in provincia di Salerno, il deputato originario di Pellezzano, ha ottenuto una riconferma che suona anche come promozione in grado all’interno dello stesso Movimento 5 Stelle. Insomma, il riferimento di Luigi Di Maio per l’intera provincia di Salerno resta Tofalo.

I trombati

Niente da fare, invece, per l’ormai ex sottosegretario allo sviluppo economico Andrea Cioffi (Movimento Cinque Stelle) di Salerno. Aspiravano ad un incarico governativo – i loro nomi non sono mai stati smentiti - anche il deputato del Pd Piero De Luca, primogenito del governatore della Campania Enzo De Luca; per il presidente del Parco del Cilento Tommaso Pellegrino (vicino all’area renziano) e per Nicola Oddati, membro della segreteria di Nicola Zingaretti.