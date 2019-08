La crisi di governo: Vincenzo De Luca rivolge 10 domande a Di Maio

Attraverso la propria pagina facebook, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca riflette sul disagio dei cittadini italiani, conseguenza dell'instabilità politica di queste ore. "Ecco le mie dieci domande per Di Maio", dice il governatore, dopo avergli detto "ti aspetto in tv", a proposito della vicenda navigator.

Il dibattito



"In questi giorni - dice De Luca - ho colto in tanti un sentimento di grande disagio di fronte all’ipotesi di un governo Pd-5 Stelle. E' un disagio che condivido. E' del tutto naturale dopo aver subiìto per 10 anni aggressioni di ogni tipo da parte dei 5 Stelle. Provare a fare un governo non significa affatto non dover riflettere in maniera autocritica sui nostri errori e sulle scelte programmatiche da individuare come priorità a partire da un Piano per il Lavoro per 200mila giovani del Sud e dalla questione sicurezza. Dall’altro lato, la prima cosa da fare è un’operazione-verità su questi 10 anni. Chiedo conto ai 5 Stelle di tante cose che hanno detto e poi si sono rimangiati. Siccome ho sentito i 10 punti che Di Maio ha elencato per la formazione di un nuovo governo, mi sono preso lo sfizio di annotare 10 punti e di porre 10 domande a Di Maio".