Iannone (FdI) unico salernitano nella Commissione Bicamerale Antimafia

È stata costituita la Commissione Bicamerale Antimafia e tra i componenti è stato chiamato a farne parte anche il senatore salernitano di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.

Le reazioni

Pronto a mettersi al lavoro il diretto interessato: “Voglio ringraziare Giorgia Meloni e FdI che hanno ritenuto di indicarmi al Presidente del Senato, quale nome da esprimere all’interno della Commissione Antimafia. Si tratta di un prestigioso incarico che mi carica di responsabilità e che svolgerò al massimo delle mie possibilità. La mia coerente appartenenza alla Destra che ha nel suo Dna la lotta per l’affermazione della Legalità sarà la stella polare del mio impegno. Sono convinto, nell’esempio che con l’estremo sacrificio ci hanno trasmesso uomini come Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, che lo Stato non deve mai abbassare la guardia punendo in maniera dura chi delinque e facendo avvertire la sua concreta presenza a quei Cittadini onesti che fanno il proprio dovere. L’idea di Stato nasce proprio per tutelare tutti dalle prevaricazioni attraverso un quadro di regole. Il mio pensiero va agli Eroi veri della Legalità che insieme a coloro che con piccole scelte di vita ci ricordano che chi ha coraggio mure una volta sola e chi ha paura muore ogni giorno”.

Soddisfatto anche il Questore della Camera Edmondo Cirielli (FdI): “E’ una scelta coerente con la sua storia umana e politica, improntata a un costante impegno per la legalità, l’etica e la lotta alla camorra. Una scelta che assume un significato importante per la Campania ma soprattutto per la provincia salernitana. Iannone saprà dare il proprio decisivo contributo alla bonifica di alcune istituzioni locali colluse, come più volte segnalato dalle Procure, con le organizzazioni criminali”.