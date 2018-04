Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il 25 aprile torna la "Festa della Libertà" presso il Centro sociale di Battipaglia. Anche quest’anno, il programma sarà ricco d’iniziative e proposte, per rendere la festa, una occasione piacevole per le diverse età. Grazie alla consolidata sinergia tra i partners coinvolti, non mancherà la consueta mostra d'arte, il mercatino dell'artigianato curato da "Con le Mani", l'animazione per grandi e piccini e l’apprezzata area food con la "Past e Fasule" offerta dal Comitato di gestione.

Durante la giornata, sarà possibile partecipare a diversi laboratori gratuiti a cura di Alfonso Persico e Serena Budetta e prendere parte al momento di dibattito e riflessione organizzato in collaborazione con le ACLI provinciali di Salerno, su "LiberAzioni - storie del nostro territorio" per rilanciare i temi della libertà, giustizia sociale, pace e progresso. Molto variegata anche la programmazione artistica con l'esibizione di danza dell’Aventura School Dancing di Krizia Galiano, la balera di liscio con Nick e company, le performance di Mirko Masucci ed il djset.

L'evento si concluderà con la musica rap di Shot ad apertura dell’esibizione di Angelo Loia e della "Nuova Officina Popolare" che, trascineranno il pubblico nei ritmi coinvolgenti della musica popolare. Crediamo molto in questi eventi che aiutano a valorizzazione il territorio e stimolare coesione sociale - dichiara Martino Torsiello - direttore artistico dell'iniziativa". Vi aspettiamo numerosi il 25 aprile presso l'area verde del Centro Sociale di Battipaglia, per divertirci insieme e fare memoria delle nostre radici! Nel corso della giornata sarà possibile aderire e firmare l’appello “Mai più fascismi, mai più razzismi”