Il Maresciallo dei CC ci sara’ per il rinnovamento politico della citta’di Cava dei Tirreni

Si prevede una schiera di liste e candidati civici alle prossime elezioni amministrative di Cava de’ Tirreni. L’obiettivo è quello di cambiare radicalmente la classe politica che ha governato negli ultimi cinque anni, con risultati sicuramente non sufficienti per la nostra citta’, sicuramente si tratta di un intento difficile da affrontare. Perché i meccanismi tra i compagni di merenda risulta un sistema gia’ ben oleato. Ed è Proprio contro questo tipo di sistema che il Maresciallo in riserva, Vincenzo Senatore, con 33 anni di onorata carriera nell’Arma, ha intenzione di misurarsi “scendendo in campo” alle prossime tornate elòettorali che la citta’ di cava andra’ a sostenere nella primavera del 2020.

Il maresciallo andra’ a sostenere la lista civica, quale candidato a Sindaco è l’Avv. Murolo Marcello, che è persona onesta, capace, seria, preparata e sicuramente c’è la mettera’ tutta anche perché è supportato da un lista forte, composta da persone perbene, capaci e che amano la propria città, questo affinchè Cava dei Tirreni riprenderà lo splendore di una volta. Tra’ le varie proposte, e non promesse, si propongono varie misure x tutte di grande attenzione e di urgenza, priorità, maggiore è l’intervento con uomini e strumenti adatti alla sicurezza dei cittadini cavesi;, di risollevare l’economia cittadina, offrendo, nel contempo, strumenti validi che possono portare sviluppo e crescita occupazionale, salvaguardando l’ambiente che in diverse parti della citta’ sta portando una enorme criticita’ di inquinamento del suolo e sottosuolo.

Se i cittadini vogliono il cambiamento politico, NOI CI SIAMO..