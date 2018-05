Il Movimento Insieme per Bellizzi scende in campo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Bellizzi, il movimento Insieme scende in campo per collaborare con le altre forze politiche ed i cittadini ormai stanchi di questo sistema amministrativo. Ieri 4 maggio 2018, l’evento con cui la minoranza offre tutta la sua collaborazione ed esperienza a chi vuole condividere idee e progetti per il futuro del nostro territorio.



Il Movimento Insieme per la Bellizzi che vogliamo ha incontrato i cittadini per parlare di nuovi progetti e degli ultimi avvenimenti ma soprattutto per lanciare un messaggio di maturità politica, dove non bisogna guardare alle singole ambizioni ma bensì ad un gruppo politico composto da tutti coloro che desiderano ricostruire la nostra comunità liberando l'ente da questa oppressione amministrativa. Ad aprire l’evento il nuovo portavoce del gruppo INSIEME, dott. Gennaro Bottiglieri, presentato proprio in occasione della serata, con l'intento di fare da anello di congiunzione per un confronto politico con tutti, un’iniziativa che ha lo scopo di far partecipare il popolo, le associazioni ed i cittadini. Quindi a quanto sembra in questo caso i protagonisti saranno i cittadini che in modo costruttivo proporranno, mentre i consiglieri di minoranza stavolta hanno ascotato volentieri, idee e proposte, dalla platea.