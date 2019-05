Impiantistica sportiva a Salerno, i consiglieri d'opposizione: "Situazione vergognosa"

Hanno scritto una lettera ai presidenti delle Commissioni II (Trasparenza) e IV (Sport), rispettivamente Antonio Cammarota e Donato Pessolano, i consiglieri comunali di opposizione Roberto Celano, Ciro Russomando e Giuseppe Zitarosa, per puntare i riflettori sull'impiantistica sportiva in città. "È, oltremodo, necessario raccogliere la richiesta d’intervento che proviene da atleti di Salerno e dalle Società che, con evidenti sforzi, sono impegnate a promuovere gli sport olimpici in città in condizioni di estrema difficoltà. - scrivono i consiglieri - Si rammenta, solo a titolo esemplificativo, che la principale squadra di pallavolo cittadina è costretta a disputare gli incontri casalinghi nella fatiscente ed ai limiti dell'agibilità palestra “Senatore”, che la Pdo Salerno, campione d'Italia nella pallamano femminile disputa le gare interne in un impianto non comunale e che la Virtus Arechi, che compete per la promozione storica in A2 di basket, sarà costretta a giocare fuori città in caso di successo nella fase finale. E' perfino superfluo rammentare le condizioni in cui versa lo stadio “D.Vestuti”, con la pista di atletica che diventa impraticabile in caso di pioggia", hanno sottolineato.

L'appello