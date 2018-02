Battipaglia: inaugurato il Comitato elettorale del Candidato al Senato Spinelli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

«Forza Italia è un partito tornato centrale per dare prospettiva e futuro all’Italia», parla così Costabile Spinelli, candidato al Senato per il collegio uninominale “Battipaglia”, ai tanti presenti all’inaugurazione del suo comitato elettorale che, come da lui sottolineato, sarà anche sede della sezione locale del Partito. L’intento è chiaro, quello di ripartire dal territorio e dal confronto diretto con le persone sui temi più cari agli elettori. Spinelli lo fa iniziando proprio da Battipaglia per ricreare un modello inclusivo di politica, nel quale le persone si confrontano e mettono al centro l’interesse dei cittadini a supporto delle esigenze locali.

«Chiediamo con forza di votare per il Centro Destra il 4 marzo perché è l’unica alternativa per l’Italia, il nostro impegno sarà quello di rimettere al centro le politiche per il Mezzogiorno», e aggiunge: «Voglio fare un ringraziamento a tutte le persone che stanno collaborando e che spontaneamente stanno dedicando il loro tempo e il loro entusiasmo a questa nostra avventura». Presenti al taglio del nastro della nuova sede, che si colloca in una zona centralissima di Battipaglia, in Via Mazzini n. 3, molti colleghi di partito, tra i quali Romano Ciccone, il Senatore Enzo Fasano, Gigi Casciello, Sonia Senatore, il coordinatore provinciale della campagna elettorale di Forza Italia, Roberto Celano, oltre a tantissimi altri sostenitori e simpatizzanti che hanno affollato la sala per incoraggiare e dimostrare vicinanza al candidato.