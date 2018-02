Inchiesta rifiuti, De Luca: "Il tempo passa ed emergono contenuti reali"

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca torna a difendere il figlio Roberto, indagato per corruzione in un’inchiesta aperta dalla Procura di Napoli sul sistema dei rifiuti, a seguito di un servizio giornalistico svolto da Fanpage.

La polemica

Dai microfoni di Liratv, l’ex sindaco di Salerno prova a smorzare la tensione: "Più passano i giorni più gli episodi all'onore della cronaca e che ci hanno riguardato assumono i contenuti reali". “La sensazione che ho avuto io ascoltando qualche personaggio equivoco che è stato agganciato - ha spiegato De Luca - è che il personaggio equivoco è stato impiegato su sceneggiatura per fargli pronunciare due espressioni, questo è tutto. Vale a dire l’espressione ecoballe e l’espressione 15%”. Poi ha aggiunto: “Le ecoballe per dire che c’entra questo con le ecoballe. L’argomento, infatti, è introdotto dal camorrista, il tutto rispetto a un problema che ci vede assolutamente all’avanguardia in scelta di trasparenza visto che non c’è nessun atto che non sia controllato da Anac. E poi il 15%, espressione pronunciata a casa propria dal personaggio equivoco e da qualche suo sodale. Ma perché - si è domandato - se c’è una vicenda vera e non una costruzione uno non va direttamente dalla Procura? Mi fermo qui”.