Inchiesta rifiuti, Marrazzo a Fisciano: “Siamo garantisti, ma sulle ecoballe solo annunci e proclami”.

Il tour del candidato al Senato di Forza Italia per il collegio uninominale 10 Pasquale Marrazzo ha toccato anche Fisciano. Con lui, in un incontro partecipato, anche gli altri candidati alla Camera e al Senato della provincia di Salerno.

Il commento

Tra i tanti temi trattati, inevitabile è stato il commento sullo scandalo rifiuti messo in luce da Fanpage e il coinvolgimento del governatore della Campania e dei suoi figli. “Sullo scandalo dei rifiuti emerso dall’inchiesta di Fanpage – ha dichiarato Marrazzo – per vocazione e orientamento siamo garantisti, ma condanniamo l’atteggiamento del governatore della Campania rispetto ad una vicenda che si protrae, ormai, da diversi anni”. E ancora: “Sono due anni - continua - che sentiamo promesse e annunci altisonanti da parte dei vertici regionali rispetto allo smaltimento delle ecoballe, ma fino ad oggi le azioni messe in campo hanno riguardato solo l’1%. Invece di parlare di giornalismo camorristico, sarebbe il caso, che il presidente della Regione ci spiegasse perchè sono ancora nei nostri territori e nella nostra Regione, ormai al collasso”.