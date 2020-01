Valorizzazione dei beni culturali: incontro in Provincia con l'Agro

Si è tenuto stamattina a Palazzo Sant’Agostino, l’incontro “Cultura e Beni Culturali dell’Agro Nocerino Sarnese” destinato alle amministrazioni comunali dell’area per la valorizzazione del proprio patrimonio culturale. Presenti il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, il Presidente SCABEC SpA (Società Campana Beni Culturali), Antonio Bottiglieri, il Deputato On. Piero De Luca e i Sindaci e Assessori alla Cultura.

“Quello di oggi è stato un primo incontro. In qualità di Presidente della Provincia di Salerno e, contemporaneamente, di Sindaco di San Valentino Torio, ho voluto farmi portavoce di un’area alla quale appartengo culturalmente, oltre che affettivamente, che è l’Agro Nocerino Sarnese. È una zona ricca di beni culturali da scoprire e valorizzare, parlo per esempio di chiese, palazzi storici e opere d’arte in essi contenute.

Per questo ho voluto convocare le Amministrazioni comunali, invitando i Sindaci e gli Assessori alla Cultura della zona, per poter parlare insieme delle criticità e delle problematiche legate alla gestione del patrimonio artistico e culturale, per muoverci a sostegno della Governance di questo territorio.

La presenza dell’Onorevole Piero de Luca e del Presidente della SCABEC Spa, la società in house della Regione Campania che valorizza i beni culturali del territorio regionale, aveva lo scopo di sensibilizzare e attivare la filiera istituzionale della cultura per permettere ai Comuni di promuovere in maniera adeguata il proprio patrimonio storico-culturale"