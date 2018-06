Blitz anti-Europa: oscurate le bandiere sulle opere, l'iniziativa di Battipaglia Nostra

Blitz anti Europa in provincia di Salerno: nella notte appena trascorsa, l’associazione Battipaglia Nostra ha oscurato la bandiera europea con quella italiana, su insegne delle opere pubbliche. "In realtà si tratta di opere pubbliche realizzate grazie ai contribuenti italiani in quanto l’Italia è contributore netto nei confronti della Ue per 86 mld di euro nel periodo 2000 – 2017", scrive in una nota l'associazione.

La motivazione di Battipaglia Nostra

"Pochi sono a conoscenza che dal 2000 al 2017 l' Italia ha versato all' Unione europea circa 259 miliardi di euro (dati ufficiali Ragioneria Generale dello Stato). I soldi tornati indietro sotto forma di fondi strutturali si sono, però, fermati a 173, con uno sbilancio di 86 miliardi. Se a questo aggiungiamo i circa 60 miliardi di euro sborsati per il sostegno al fondo Salva stati (fondo salva banche europee periodo 2011 -2015), l'entità del salasso diventa stratosferica. Informazione doverosa per contrastare la falsa propaganda di una Unione Europea magnanima ma che in realtà sta stritolando il tessuto sociale, economico, produttivo locale e Nazionale"

