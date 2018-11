Inquinamento fiume Sarno: il ministro Costa arriva a Scafati

Il ministro dell’ambiente Sergio Costa arriva in provincia di Salerno. Sabato 25 novembre, alle 9.30, sarà all’interno della sala “Don Bosco”, situata in Piazza Vittorio Veneto a Scafati, per confronto pubblico sull’emergenza ambientale del Fiume Sarno.

Il commento

Tra i partecipanti sarà presenti il presidente dell’associazione “Jambo! Popoli e Comunità” Simone Valiante che spiega: “Jambo! Popoli e Comunità è un’associazione che impegna tutti su grandi temi di responsabilità sociale. La tutela e lo sviluppo dei nostri sono la piu’ grande sfida della Campania del futuro ed è evidente che deve responsabilizzare tutti, Governo nazionale, comitati civici, enti locali. Proviamo a confrontarci in campo aperto per dare a tutti la possibilità do contribuire ad un futuro diverso per i nostri territori”.

Gallery