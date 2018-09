Magistrati e politica, Celano (FI): "Non sorprende affatto l’invito dell’ex Procuratore Roberti"

"Non sorprende affatto l’invito dell’ex Procuratore Roberti all’attuale procuratore Capo della Repubblica Lembo di entrare nell’agone politico, magari dalla parte che egli stesso ha abbracciato ed in compagnia del figlio che già da anni è impegnato in estrema sintonia ed al fianco di Amministratori e Vertici apicali del partito indagati ed imputati nella circoscrizione della Procura guidata dal papà". E' quanto si legge in una nota inviata dal consigliere di Forza Italia, Roberto Celano.

Non sorprende l’anomalo invito perché, ormai da anni, conviviamo con “guide” della procura che, per scelte successive all’impegno da magistrato e per “esposizione” pubblica di congiunti, stentano ad apparire imparziali. Si rammenta, invero, che un bravo Magistrato non solo ha il dovere di essere controllore della legalità al di sopra delle parti, ma deve anche apparire tale. Non sorprende l’invito di Roberti, perché proviene da un Magistrato che ha incredibilmente scelto di accettare la carica di Assessore regionale conferitagli da un Presidente di Regione imputato ed attenzionato (o magari spesso anche “trascurato”) dall’ultima Procura di cui è stato a capo. Non sorprende più l’atteggiamento di Roberti, ma certamente imbarazza. Continua ad imbarazzare tanti Magistrati bravi ed integerrimi che operano anche a Salerno, che non solo sono, ma intendono anche essere percepiti dall’intera comunità al di sopra di ogni sospetto. Nè sorprende la rinuncia all’invito del Procuratore Lembo. In fondo, in genere, e salvo eccezioni, in famiglia ne basta uno solo che fa politica.