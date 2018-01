Istituito a Salerno il primo comitato per Giorgia Meloni Presidente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

E' stato istituito oggi a Salerno, primo in Italia, il comitato per Giorgia Meloni Presidente.Il coordinamento e'affidato al prof.Gherardo Maria Marenghi ed all'Avv. Elena Criscuolo,responsabile cittadina di Fratelli D'Italia .I due coordinatori sono già al lavoro per la costituzione di nuovi comitati sul territorio provinciale rafforzando così le iniziative del partito nella campagna elettorale per le politiche.