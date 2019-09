Ingorghi davanti all'istituto "Levi Montalcini", Zitarosa: "Dove sono i vigili?"

Il consigliere comunale della Lega Peppe Zitarosa ha inviato una lettera al sindaco Vincenzo Napoli e al comandante della Polizia Municipale Antonio Vecchione denunciare come sia “sempre più difficile il transito ed il parcheggio lungo via Richard Wagner, al Parco Arbostella, nel corso delle ore di entrata e di uscita dall’I.C. Statale “Rita Levi – Montalcini - Scuola Primaria”.

Il caso

La segnalazione giunge da parte di diversi genitori che incontrano molte difficoltà ogni giorno nell’accompagnare e riprendere i propri figli a scuola. E’ di stamattina l’ennesimo episodio di violenza che ha visto coinvolti alcuni genitori di alunni frequentanti l’Istituto alle prese con alcuni automobilisti che parcheggiavano in modo sregolato davanti l’uscita da scuola. “Premesso che occorrerebbe la collaborazione di tutti, specialmente dei genitori che, al termine delle lezioni, per prelevare i propri figli non dovrebbero usare tutti l’autovettura al fine di non creare impedimenti al traffico già esistente e non mettere in pericolo l’incolumità degli alunni, sarebbe in ogni caso necessaria – sostiene Zitarosa - la presenza costante, negli orari di entrata ed uscita da scuola, di una pattuglia della Polizia Municipale per attività di controllo e di contrasto agli illeciti”. Di qui l’appello al primo cittadino e al capo dei caschi bianchi affinchè tali situazioni non si ripetano.