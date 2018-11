Italcementi, Fratelli d’Italia organizza un presidio a Salerno: "No alla svendita"

In occasione del Centenario della vittoria italiana nella Grande Guerra (domenica 4 novembre), la presidenza provinciale di Fratelli d’Italia ha organizzato un presidio alle 11 davanti alla fabbrica ex ItalCementi situata in via Cupa Siglia di Fuorni a Salerno.

Il sit in

Dalla federazione di FdI ricordano: “La fabbrica è a rischio chiusura dopo il passaggio dell'azienda in mani tedesche che ridimensionerà la capacità produttiva. Un'eccellenza del nostro territorio che ha sempre dato risposte positive in termini di performance ed occupazione che viene svenduta a stranieri che cercano il profitto a danno del lavoro, italiano e salernitano”. Nel quadro di una giornata di mobilitazione del partito di Giorgia Meloni per il 4 novembre è stato scelto questo simbolo di Salerno. Alla manifestazione parteciperanno dirigenti di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale oltre al senatore Antonio Iannone che già da tempo sta sollecitando il Ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, affinché il Governo dia positive risposte ai cassaintegrati e nuovo slancio produttivo al cementificio.