Italia Viva Salerno, nominati i coordinatori: sono Pellegrino e Saggese

Al termine della prima assemblea nazionale di Italia Viva, conclusasi nella giornata di ieri all’interno di Cinecittà a Roma, sono stati nominati tutti i nuovi coordinatori provinciali per la regione Campania. Per la provincia di Salerno la scelta è ricaduta su due fedelissimi dell’ex premier Matteo Renzi. Si tratta del presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Tommaso Pellegrino e dell’ex senatrice democratica Angelica Saggese.

Il commento

E’ già al lavoro per allargare la squadra di Italia Viva nel Salernitano Pellegrino che dichiara: “Contribuire a costruire una nuova casa, riformista, liberale, innovativa, particolarmente e concretamente attenta alle donne e ai giovani, mi emoziona e nello stesso tempo mi entusiasma molto. Condividerò questo incarico con Angelica Saggese, una donna e un’amica, impegnata in politica, perbene e capace, e con tanti Amministratori, donne e giovani della nostra provincia che con entusiasmo e passione vogliono dare il proprio contributo per lasciare il segno nel prossimo futuro. Di notevole importanza - aggiunge - sarà il lavoro dei Comitati, che saranno i primi protagonisti e dei tanti amici che mi hanno sempre testimoniato stima e affetto. Ringrazio il nostro leader Matteo Renzi , il nostro coordinatore nazionale Ettore Rosato, i nostri deputati Gennaro Migliore e Lello Vitiello; un particolare e sentito grazie a Maria Elena Boschi, per me un costante, prezioso e insostituibile punto di riferimento" .

Le altre province

Anche nelle altre province campane è stato confermato il ticket uomo-donna. Ecco gli altri coordinatori Barbara Preziosi e Ciro Buonajuto (Provincia di Napoli), Maria Grazia Pagano e Apostolos Paipais (Napoli Città), Stefania Siano e Beniamino Palmieri (Provincia di Avellino), Carmela De Rosa e Giuseppe Altieri (Provincia di Caserta), Cinzia Mastantuono e Pasquale Orlando (Provincia di Benevento)