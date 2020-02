Italia Viva, prima riunione sulle regionali a Salerno: i primi candidati

I coordinatori provinciali di Italia Viva Tommaso Pellegrino ed Angelica Saggese hanno avuto un primo incontro con tutti gli iscritti della provincia di Salerno: un confronto anche, con quanti, via web, avevano aperto i circoli già dallo scorso ottobre.

Il retroscena

La riunione è stata un momento di confronto anche in vista delle prossime elezioni regionali. E sono già emersi, seppure in maniera ufficiosa, i primi nomi per una possibile candidatura. Tra questi spicca il nome di Maria Teresa Scarpa, primo sindaco donna di Gioi Cilento. Sempre dalla parte meridionale della Provincia arriva il nome di un altro candidato: si tratta di Mimmo Cartolano, ex esponente del Partito Democratico, da sempre vicino a Pellegrino.