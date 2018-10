Immigrazione, botta e risposta tra Lamin Ceesay e Salvini su Rete 4

Dopo le polemiche suscitate dal suo video provocatorio contro il Ministro Matteo Salvini, Lamin Ceesay, rapper e mediatore culturale salernitano originario del Gambia, torna a far parlare di sè. Ieri sera, infatti, è andato in onda su Rete 4, nel corso di W L'Itailia, un collegamento tv di Lamin che ha posto un quesito al Ministro dell'Interno, ospite nello studio della trasmissione. L'afrosalernitano, come lo conoscono molti dei suoi concittadini, ha domandato a Salvini, ribattezzandolo "Matteuccio", perchè da Ministro abbia deciso di concentrarsi sull'immigrazione: "Mi urta, perchè si fomenta odio, razzismo. Cosa avrebbe fatto lei se fosse stato disperato?", ha osservato Lamin che ha infine chiesto al Ministro quali azioni intenda portare avanti con il suo Governo, in merito alla questione stranieri.

La risposta del Ministro

Salvini ha risposto, dunque, che anche in condizioni disperate, non sarebbe diventato spacciatore, "vendendo morte a ragazzini". Circa il programma per risolvere la questione immigrazione, sua intenzione è quella di "costruire ospedali e favorire formazione e impiego lavorativo in Africa, non in Italia, in modo che è contento l'amico con le cuffiette (Lamin Cesaay in collegamento ndr), è contento Matteuccio e siamo contenti tutti", ha concluso il Ministro sorridendo. Il video del botta e risposta è velocemente diventato virale sui social.