Laureana, Marciano: “Siamo all'opposizione, ma il progetto di cambiamento va avanti"

“Da oggi non sarà più come prima, prendo atto della decisione della mia comunità, ma porteremo avanti il nostro progetto”. Con queste parole l’avvocato Raffaele Marciano ribadisce con determinazione l’impegno del gruppo “Uniti per Laureana” che, a seguito delle elezioni di domenica 26 maggio, potrà contare sulla presenza di tre consiglieri di minoranza all’interno dell’assise municipale a Laureana Cilento.

L’annuncio

Il neo leader dell’opposizione rilancia: “Ci faremo portavoce dei diritti e dei bisogni della nostra comunità, attraverso un linguaggio ed un modo diverso. Siamo felici di aver portato avanti questa battaglia, di aver mantenuto i nostri impegni e, soprattutto, di aver ripristinato la democrazia nel nostro paese. E' stata una campagna elettorale difficile, impegnativa, ma davvero emozionante”. Poi il giovane avvocato cilentano aggiunge: “Sono stato leader di una squadra che ha creduto nel cambiamento dal primo giorno, abbiamo condotto una campagna elettorale pulita ed entusiasmante, senza compromessi o offese gratuite. Ho spesso ribadito che siamo avversari sì, ma mai nemici. Il mio auspicio è quello di una collaborazione con la maggioranza affinché si possa cooperare per il benessere della comunità. Abbiamo finalmente un'opposizione che non sarà da ostacolo alla maggioranza, ma sarà lì, in consiglio comunale, per tutelare i diritti di tutti, in modo costruttivo. Ringraziamo le persone che ci hanno dato fiducia, da oggi abbiamo una grande responsabilità. E' solo l'inizio di un grande cambiamento che ha un unico obiettivo: la crescita e lo sviluppo del nostro territorio” conclude l’avvocato Marciano.