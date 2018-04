Lega, nuove adesioni a Salerno. Cantalamessa: "Saremo il primo partito del centrodestra anche qui"

Nuove adesioni alla Lega di Matteo Salvini. Questa mattina, al Comune di Salerno, il deputato e coordinatore regionale Gianluca Cantalamessa e il segretario provinciale Mariano Falcone hanno dato il benvenuto a sette amministratori locali.

I nomi

Sono entrati a far parte della squadra salviniana il vice presidente del consiglio comunale Giuseppe Zitarosa, il consigliere provinciale Domenico Di Giorgio, l’assessore comunale Mario Vivone e i consiglieri di Pontecagnano Faiano Maria Michela Albano e Giuseppe Malandrino, la consigliera comunale di Angri Carla Manzo e la consigliera comunale di Montecorvino Pugliano Silvana Nardiello.

I commenti

Soddisfatto Cantalamessa: “Il nostro atteggiamento non è contro qualcosa o contro qualcuno, soprattutto non è contro gli amici del centrodestra. Non vediamo da dove vengono le persone, ma cerchiamo di capire dove vogliono andare. Il nostro è un progetto territoriale che intende ridare alle voce alle comunità, spesso dimenticate, partendo da quelli che sono tre punti fondamentali: sicurezza, lavoro e difesa dei valori e delle tradizioni. Puntiamo a diventare il primo partito del centrodestra anche in provincia di Salerno”. Falcone, dal canto suo, ha annunciato che “presto ci saranno nuove adesioni”. Emozionato Zitarosa: “Non rinnego la mia storia politica. Ma nella Lega vedo uomini di grande affidabilità che guardano al territorio, che premiano la fedeltà, la coerenza e l’onestà”. Gli fa eco Di Giorgio: “La Lega di Salvini rappresenta oggi il nuovo progetto politico del centro destra salernitano e italiano”.