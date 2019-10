Lega, Giuseppe Grassi nominato capo della segreteria di Lucia Vuolo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Importante nomina per Giuseppe Grassi, già coordinatore cittadino della Lega a Nocera Inferiore ed ora anche capo della segreteria particolare e politica di Lucia Vuolo. Con quest’atto, Grassi entra nel pieno delle funzioni amministrative e politiche e portate avanti dalla squadra di collaboratori che supportano l’europarlamentare del Carroccio, eletta lo scorso maggio nella circoscrizione Italia Meridionale per il quinquennio 2019-2024. «Peppe Grassi, oltre ad essere un mio storico amico, è soprattutto un politico dalla grande esperienza e lungimiranza politica e un conoscitore della macchina amministrativa – dichiara Lucia Vuolo – Sono fermamente convinta che, grazie al suo prezioso e dinamico contributo, riusciremo a svolgere un importante lavoro in tutta la nostra vasta circoscrizione d’appartenenza, cercando di risolvere le problematiche che attanagliano quotidianamente la nostra comunità. Ci faremo promotori nei nostri territori delle opportunità offerte dalla Comunità Europea».