Regionali 2020, Molteni a Salerno: "La Lega è pronta per l'alternativa a De Luca"

La Lega serra le fila in vista delle elezioni regionali di maggio. Questa mattina, presso il Polo Nautico di Salerno, si è tenuto un summit particolarmente affollato dei fedelissimi di Matteo Salvini presieduto dal nuovo commissario regionale Nicola Molteni e dal il vicesegretario nazionale Andrea Crippa . Presenti anche il deputato Gianluca Cantalamessa, il responsabile del programma elettorale Aurelio Tommasetti, il commissario provinciale Nicholas Esposito, il coordinatore Lega Giovani di Salerno Tiziano Sica, l’eurodeputato Lucia Vuolo, il segretario federale Lega Giovani Luca Toccalini e numerosi dirigenti e amministratori locali.

La stoccata a De Luca

Molteni è pronto ad organizzare la campagna elettorale e a selezionare i candidati al consiglio regionale: “Per la Lega, la Campania è fondamentale. E così, mentre gli altri fanno campagna elettorale soltanto a ridosso delle elezioni, noi incominciamo prima perché il nostro partito è presente prima e soprattutto dopo le tornate elettorali nei territori. Salvini - ha aggiunto - vuole investire molto in questa regione per costruire un’alternativa a chi l’ha governata male in questi anni”. Ma sul nome del futuro candidato presidente della Regione, che spetterebbe a Forza Italia (Berlusconi ha indicato il leader dell'opposizione Stefano Caldoro), Molteni non si sbilancia: “Arriverà” taglia corto. Cauto anche il deputato Cantalamessa: “L’unità del centrodestra non è in discussione. Caldoro è un carissimo amico, ho grande stima personale per lui. Ma il nome è il punto finale di un ragionamento che comincerà domani mattina”. E’ già al lavoro per stilare il programma, invece, Tommasetti: “Dobbiamo dare risposte concrete ai cittadini su ambiente, sanità, infrastrutture, lavoro, giovani, turismo, sicurezza e tanto altro. Sabato prossimo a Napoli - ha annunciato - si riuniranno si riuniranno i tavoli di lavoro che abbiamo organizzato in queste settimane”.