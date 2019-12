Lega, Esposito commissario a Salerno: incarico per Tommasetti

La Lega di Matteo Salvini ha scelto i nuovi commissari nelle province della Campania. In provincia di Salerno, il partito sarà guidato da Nicholas Esposito, attuale responsabile regionale del movimento giovanile del Carroccio. Prenderà il posto dell'ex segretario provinciale Mariano Falcone. La decisione è stata ratificata oggi dal commissario campano Nicola Molteni.

L’identikit

Esposito, 27 anni, praticante avvocato, vive a Portici ed è stato coordinatore del Forum dei Giovani della sua città. Alle ultime elezioni comunali (2017) si è candidato (non venendo eletto) in una lista civica “Democratici e Popolari” facente parte della coalizione di centrosinistra guidata dal sindaco Vincenzo Cuomo (Pd).

Incarico per l’ex Rettore

Oltre ai commissari c'è un altro nome di spicco: è quello del professore Aurelio Tommasetti, ex Rettore dell'Università di Salerno, individuato quale responsabile per il programma della Lega in vista delle prossimi elezioni regionali.

Gli altri nomi

Per le altre province troviamo il senatore Pasquale Pepe (vicepresidente commissione Antimafia) ad Avellino, Luca Ricciardi a Benevento, Salvatore Mastroianni a Caserta, Vincenzo Catapano (sindaco di San Giuseppe Vesuviano) a Napoli.

Il commento di Molteni: