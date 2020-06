Lega, Tommasetti è il nuovo responsabile nazionale per l'Università

Si è conclusa la riorganizzazione della macchina interna della Lega con l’assegnazione delle nuove responsabilità per i singoli dipartimenti tematici. Il leader nazionale Matteo Salvini ha indicato, tra gli altri, Aurelio Tommasetti, già Rettore dell’Università di Salerno, come responsabile del Dipartimento per l’Università.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'ex Rettore in campo

Un riconoscimento importante per Tommasetti, già responsabile del programma elettorale del partito in vista delle elezioni regionali in Campania. Dopo settimane di attesa e confronto, la Lega ha dato il via libera alla candidatura di Stefano Caldoro (indicato da Forza Italia) per la presidenza della Regione. Al fianco di Caldoro vi saranno anche Fratelli d’Italia, Udc, Democrazia Cristiana e il Partito Animalista. Non è esclusa la presenza di una lista ecologista.