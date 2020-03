Elezioni 2020, riunione della Lega a Salerno: "Nessuna corsa solitaria"

Si è svolto, ieri pomeriggio, a Salerno, un incontro con i coordinatori della Lega di Matteo Salvini di tutta la provincia alla presenza del coordinatore provinciale Nicholas Esposito che spiega: “È stata una riunione proficua e produttiva. Abbiamo avuto un confronto sulle debolezze e sulle problematiche di un territorio messo in ginocchio da un’amministrazione superficiale e clientelare”.

La riunione

Tutti i coordinatori dell’intera provincia che erano presenti sono stati ascoltati ed hanno esposto le singole difficoltà di ciascun territorio. “Una riunione positiva, un confronto interno al partito sulle regionali, e tanti spunti di riflessione in un ambiente sereno e disteso, c’è una gran voglia di fare. Bisogna tornare al senso vero della politica. Dobbiamo ascoltare, dobbiamo programmare e solo dopo potremo andare sui territori a chiedere il sostegno. Il nostro è un partito che è cresciuto in modo esponenziale e tutti dobbiamo mostrare responsabilità e maturità per non commettere errori. Io ringrazio tutti coloro che erano presenti per la grande disponibilità e per il senso di appartenenza mostrato. È la squadra che vince. Sempre. Le corse solitarie non ci appartengono” conclude Esposito.