Legge fine-vita, Polichetti (Udc): Aberrante leggerezza, il Parlamento affronti il tema responsabilmente.

“Deve essere questo Parlamento di transfughi ad occuparsi in maniera seria e responsabile di una materia così delicata come la gestione del fine-vita, invece di attardarsi in patetiche elucubrazioni su come far quadrare il bilancio dello Stato, ponendo gabelle finanze sulle merendine. Da medico cattolico trovo aberrante la leggerezza sull’argomento quando negli ospedali e nei luoghi di cura si lotta oltre le proprie forze per salvare una vita umana e per dare una giusta dignità alla morte”. Così Mario Polichetti, responsabile nazionale Sanità e Politiche Sociali dell'Udc, è intervenuto sul tema della della legge fine-vita.