La lettera di Fico: "Ricordare Vassallo significare dare sostegno ai sindaci"

Roberto Fico ricorda Angelo Vassallo. Il presidente della Camera ha inviato una lettera al sindaco di Napoli Luigi de Magistris in occasione dell’iniziativa promossa da Comune e Anci, in memoria dell’ex sindaco di Pollica ucciso il 5 settembre 2010.

La missiva

L’esponente grillino spiega: “Ricordare Angelo Vassallo è un modo per esprimere un sostegno forte e incondizionato all’impegno di questi amministratori, ogni giorno in prima linea a servizio della collettività. Per portare avanti il progetto di un Paese più libero, sostenibile, giusto”. E aggiunge: “Nel 2017, secondo l’associazione avviso pubblico, sono stati oltre 500 gli atti intimidatori nei confronti di amministratori locali. Il 69% di questi si concentra nel sud, mentre la Campania è la regione più colpita con 86 casi. Angelo Vassallo era per tutti il sindaco pescatore. Ho sempre pensato - conclude Fico - che questa fosse una definizione molto bella per chi ha plasmato il suo impegno in difesa del proprio territorio, lasciandosi guidare con semplicità e un sentimento di amore sincero per il mare e la propria terra”.