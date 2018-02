Liberi e Uguali: sabato mattina Paolucci a Nocera Inferiore, l'agenda degli incontri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’europarlamentare Massimo Paolucci sabato mattina (24 febbraio) sarà a Nocera Inferiore a sostegno della campagna elettorale di Liberi e Uguali. A Paolucci, originario di Napoli, eletto al Parlamento Europeo nel 2014 nel collegio Italia Meridionale, saranno affidate le conclusioni di un incontro pubblico in programma sabato nella Galleria Maiorino a Nocera Inferiore (inizio ore 10.30).

All’incontro, con introduzione di Andrea De Simone, sono previsti gli interventi dei candidati Valentina Botta, Gianpaolo Lambiase, Dea Squillante e di Federico Conte, capolista di Liberi e Uguali per la Camera dei Deputati nel collegio di Salerno e candidato nel collegio uninominale di Battipaglia. Il tour di Liberi e Uguali in provincia di Salerno continua. Questi i prossimi impegni: a Pontecagnano domenica mattina alle 10.30 Conte incontrerà i simpatizzanti nei locali de “L’altro bar”. A Giffoni Valle Piana, accompagnato da Squillante, Lambiase, De Luca e De Cristofaro, Conte sarà alle 17.30 presso l’Antica Pizzeria De’ Rossi. Domenica sera, invece, a Buccino, nell’Aula consiliare del Comune, è in programma un incontro pubblico (inizio ore 19.30) di Federico Conte insieme ai candidati Luigi Giordano, Maria Antonietta Boffa e Peppe De Cristofaro.

Lunedì sera (26 febbraio ore 19) appuntamento nell’Agro nocerino-sarnese. Nell’aula consiliare del Comune di Castel San Giorgio, dopo gli interventi di Gabriele Capuano, Dea Squillante, Valentina Botta e Gianpaolo Lambiase, le conclusioni dell’incontro pubblico saranno affidate a Federico Conte.