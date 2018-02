Liberi e Uguali, tour di Conte e Rossi in provincia di Salerno: le tappe

Tutto pronto per il tour del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, che arriverà in provincia di Salerno per sostenere i candidati al parlamento di “Liberi e Uguali”.

Le tappe

Sabato 10 ottobre, accompagnato da Federico Conte (capolista per la Camera dei Deputati nel collegio di Salerno e candidato nel collegio uninominale di Battipaglia) incontrerà la stampa, alle ore 16, nella sede di Liberi e Uguali a Salerno (via Santi Martiri Salernitani n.15, ex Palazzo Enel). Alle ore 18, invece, Rossi sarà alla Mediateca Marte di Cava de’ Tirreni con i candidati Gianpaolo Lambiase, Carmine Ansalone, Maria Di Serio e Federico Conte. Domenica mattina (11 febbraio) alle ore 10.30 al Cinema Italia di Eboli è in programma un incontro pubblico di Federico Conte con Peppe De Cristofaro ed Enrico Rossi.