Liberi e Uguali, presentato il gruppo parlamentare: c'è anche Federico Conte

Presentazione ufficiale, ieri a Roma, alla Camera dei Deputati, per i parlamentari di Leu (Liberi e Uguali) il movimento guidato da Pietro Grasso che avrà al suo interno anche il salernitano Federico Conte che, insieme a Michela Rostan, rappresenta tutta la regione Campania. Dopo i primi voti di Roma, con l’elezione dei presidenti della Camera e del Senato, per il partito di sinistra si aprirà anche il confronto sul territorio salernitano per la nascita dei nuovi coordinamenti provinciali e cittadini.