Liberi e Uguali, tour di Federico Conte: tappa a Salerno, Capaccio e Battipaglia

Liberi e Uguali apre ufficialmente la campagna elettorale. Domani, alle 10.30, nella sala del Gran Caffè Moka, in Corso Vittorio Emanuele n.108, a Salerno, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei candidati e del programma per la provincia di Salerno in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo.

Le tappe

In prima linea ci sarà il capolista per la Camera dei Deputati nel collegio di Salerno e candidato nel collegio uninominale di Battipaglia Federico Conte che, nel pomeriggio alle 19, si sposterà in via Magna Grecia n.187 per inaugurare la sede del partito di Capaccio Paestum; domenica, invece, parteciperà ad un manifestazione nel salotto comunale di Battipaglia.