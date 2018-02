"Insieme" apre la campagna elettorale a Salerno: arrivano Bonelli, Nencini e Santagata

Fa tappa a Salerno la campagna elettorale nazionale della lista “Insieme”. Domenica 11 febbraio, alle 11.30, presso l'Hotel Mediterranea (Via generale Clark n. 54), si terrà l’iniziativa della lista d’ispirazione ulivista che nasce dalla messa in comune di storie come quella del Partito Socialista, dei Verdi e di Area Civica.

Gli ospiti

L’appuntamento salernitano è il primo dopo la presentazione alla Camera dei Deputati del programma e dei candidati di Camera e Senato alle prossime elezioni politiche del 4 marzo. Interverranno il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli,; il leader di Area Civica e coordinatore nazionale di Insieme Giulio Santagata, il segretario nazionale Psi Riccardo Nencini e il consigliere socialista della Regione Campania e componente del Coordinamento Nazionale d’Insieme Enzo Maraio.