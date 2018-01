Pd, risolto il giallo nel listino alla Camera: in campo Eva Avossa

Un errore di trascrizione ha provocato, per qualche ora, incertezza e perplessità all’interno del Partito Democratico di Salerno. Tutto nasce dalla composizione del listino proporzionale per la Camera dei Deputati dove è apparso il nome di Eva Rosta. Un nome sconosciuto non solo ai dirigenti democratici, ma anche ai giornalisti che seguono il centrosinistra a livello locale e nazionale. Soltanto nella tarda serata di ieri il caso è stato risolto. Il vero nome della candidata, schierata al secondo posto nel listino del Pd per la Camera, è il vice sindaco di Salerno Eva Avossa, da sempre fedelissima del governatore De Luca che, oltre al suo nome, è riuscito ad incassare dai vertici renziani anche il via libera per il suo primogenito Piero (candidato nel collegio uninominale di Salerno e a Caserta) e il capo della sua segreteria politica Franco Alfieri.

Elogia la composizione delle liste del Pd il presidente della Provincia Giuseppe Canfora: