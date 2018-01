Elezioni 2018, Valiante escluso dalle liste Pd: "Io, troppo ingombrante"

Amarezza da parte di Simone Valiante, escluso dalle liste dei candidati del Pd per le prossime elezioni del 4 marzo. "La direzione nazionale del Pd si è appena conclusa. Il segretario nazionale ha ritenuto di cancellare una rappresentanza politica plurale della minoranza Pd (al di fuori dal territorio pugliese) in alcuni casi ed in altri, di non considerare nemmeno il lavoro e la rappresentanza territoriale con una violenza che a memoria non ricordo. - ha osservato - Evidentemente la mia presenza politica ed il risultato delle ultime primarie era troppo politicamente ingombrante nella nostra Regione, per altri, ma soprattutto per il segretario nazionale. La politica oggi assume a tratti caratteri brutali, illogici ed incoerenti. Ne riparleremo per una riflessione serena il 5 marzo. Un abbraccio caloroso a tutti voi ed un in bocca al lupo ai candidati", ha concluso.

