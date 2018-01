Nuova grana nel Pd, l'amarezza di Anna Petrone: "Io in lista, poi cancellata"

Nel Partito Democratico della provincia di Salerno scoppia il caso Anna Petrone: a denunciarlo l’ex consigliera regionale che, sul suo profilo Facebook, descrive una situazione alquanto misteriosa che riguarda la sua candidatura nel collegio uninominale del Senato Sud, dove, invece, è stata candidata la radicale Filomena Gallo.

Il commento

Ma ecco scrive Petrone: “Per chiarezza lo dico poi mi taccio. Ero candidata al Senato collegio uninominale Piana del Sele-Cilento-Vallo di Diano-Alburni. All ultimo momento hanno cambiato. Questo è. Adesso è il momento di riflettere. Grazie a tutti quelli che avrebbero lottato per me in modo incondizionato e libero”. Chissà cosa sarà successo.