Il Consiglio di Stato conferma la sentenza sulle Luci d'Artista: le reazioni

E' arrivata un'altra tegola per il Comune di Salerno. Il Consiglio di Stato, infatti, ha confermato, in sede cautelare, gli effetti della sentenza del Tar di Salerno che lo scorso aprile ha annullato l'aggiudicazione a favore della Iren dando ragione alla Blanchere Illumination.

Le reazioni dell'opposizione

I primi a commentare la notizia sono stati Elena Criscuolo e Gherardo Marenghi, rispettivamente coordinatrice cittadina e dirigente della scuola di formazione politica di Fratelli d'Italia, che spiegano: "Questa ennesima sconfitta giudiziaria denota l'approssimativitá dell'azione amministrativa attuale, e si ripercuote ancora una volta, sulle tasche dei cittadini salernitani". Dura anche la reazione di Roberto Celano, consigliere comunale di Forza Italia, che ha commentato: "Avevamo visto giusto, mentre associazioni di categoria a comando minacciavano azioni risarcitorie. Anche col bando pubblico avevano vinto gli stessi che avevano o goduto per circa un decennio dell'affidamento diretto. Iren (a mezzo di società controllata), socio con il comune in società partecipata ed affidataria di appalti sui rifiuti in Regione, ed i proprietari di Luci fest group srl sotto nuova denominazione, avevano ottenuto affidamento pur a prezzo più alto (rispetto ad altre offerte) per l'Ente e per i contribuenti - ha tuonato - Dopo anni di sprechi, di maggiori costi sostenuti per non aver consentito aziende concorrenti di confrontarsi in gara pubblica, dopo una sentenza amministrativa che sancisce irregolarità e vizi, anche gli altri Organi di Controllo dovrebbero verificare attentamente a tutela della collettività la condotta dell'Ente che di trasparente ha davvero ben poco" ha concluso Celano.