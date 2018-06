Luci d'Artista, la Regione stanzia 2 milioni di euro: esplode la polemica

Nonostante manchino circa cinque mesi all’inizio della nuova edizione di Luci d’Artista già scoppia la polemica sul finanziamento già stanziato dall’amministrazione regionale guidata dal governatore Enzo De Luca.

La polemica

Ad alzare il tiro contro Palazzo Santa Lucia è il capogruppo di Forza Italia Armando Cesaro: “La priorità delle priorità dell'agenda De Luca sono le Luci d'Artista che hanno assorbito da sole ben oltre il 10% dei circa 80 milioni di euro dei Fondi Poc Cultura 2020”. Per l’esponente azzurro “pur di deliberare a tutti i costi non sono mancate integrazioni e carambole amministrative per destinare altri 2 milioni e mezzo di euro per l'edizione 2018/2019”. “Restano, come da copione, ancora molti dubbi sulle rendicontazioni delle edizioni del 2016 per 3 milioni di euro e del 2017 per 2 milioni.Considerato che la prima edizione di questo luminoso evento salernitano l'investimento fu di 180 mila euro davvero non si capisce come per le stesse luci si sia arrivati ad incrementi di questa portata” conclude Cesaro.