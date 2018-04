Caso Luci d'Artista, Giovani Democratici contro l'opposizione: "Nemici di Salerno"

"Ancora una volta Forza Italia e Fratelli d’Italia dimostrano di essere nemici di Salerno": è quanto si legge sulla nota stampa dei Giovani Democratici, in merito alla vicenda che sta interessando Luci d'Artista, dopo la pronuncia del Tar che ha dato ragione alla Blachere Illunination. "Attaccare, in qualsiasi maniera, un evento come Luci d'Artista è assurdo. È grazie al Comune di Salerno che Luci d'Artista può svolgersi portando in Città migliaia e migliaia di turisti. Inoltre, la Regione Campania, grazie a Vincenzo De Luca, sta sostenendo l'evento cosa che, invece, non ha mai fatto il centrodestra con Caldoro. -scrivono - Non ci sarà assolutamente nessuna ricaduta sulle tasche dei cittadini. Anzi, Luci d'Artista è una grande opportunità per la Città, il commercio, il turismo con le strutture alberghiere sempre piene".

La critica