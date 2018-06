Lutto nella sinistra salernitana: addio a Gennaro Giordano

Se ne è andato per un improvviso malore Gennaro Giordano, storico dirigente della Cgil provinciale e regionale, ma anche segretario dei Democratici di Sinistra in provincia di Salerno.

Il profilo

Sempre a sinistra, sempre dalla parte dei lavoratori, una vista spesa per le battaglie sociali da segretario dei Tessili all’interno della Cgil, poi l’incarico di guidare il sindacato in una delle terre più importanti della provincia: l’agro nocerino sarnese. Lo sguardo rivolto anche alla politica, quella che aveva ancora delle bandiere e dei valori ben riconoscibili: Giordano è stato anche alla guida della segreteria provinciale dei Ds, prima della fusione con la Margherita per dare vita al Pd, nel quale, forse, non si era mai riconosciuto, fino a sostenere, di recente, le posizioni di Liberi e Uguali.