Lutto a Polla, è morto lo storico sindaco Rocco Giuliano

Lutto nel mondo della politica della provincia di Salerno. Si è spento, oggi, all’età di 75 anni il sindaco di Polla Rocco Giuliano.

Il dolore

Il decesso è avvenuto nel pomeriggio presso il Policlinico di Napoli dov’era ricoverato da alcuni giorni per un delicato intervento chirurgico. Da sempre socialista, Giuliano è stato per oltre vent’anni primo cittadino del comune del Vallo di Diano. Ma, in precedenza, anche consigliere e assessore del Comune di Polla e della Provincia di Salerno.

Il cordoglio di Enzo Napoli: