M5S Angri, Iozzino: “Il Comune dia un contributo ai commercianti per le sanificazioni dei locali”

Il MoVimento 5 Stelle – Angri chiede che si attivino tutti i canali istituzionali affinché si trovino soluzioni per dare risposte ai commercianti della città attraverso il reperimento di risorse economiche utili alla riapertura delle proprie attività. “Abbiamo chiesto al Comune l'erogazione del contributo per la prima sanificazione dei locali commerciali interessati dall'Ordinanza 37/2020 della Regione Campania. - dichiara il candidato sindaco Giuseppe Iozzino - Il contributo potrebbe essere erogato come rimborso spesa, compensazione di tributi comunali o attraverso una convenzione con una ditta, così che l'Ente possa sostenere tale esborso necessario a garantire la ripartenza delle attività commerciali di Angri. Altri Comuni del Salernitano come Fisciano e Castel San Giorgio, hanno già messo in campo azioni simili: tale contributo sarebbe un forte segnale per i commercianti di Angri, una mano tesa per ripartire”.