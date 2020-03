Elezioni comunali 2020, il M5S presente a Cava de’ Tirreni, Sassano e Pagani

Il Movimento 5 Stelle potrebbe essere presente, alle elezioni comunali in programma a fine maggio, in tre comuni per i quali, già entro il termine stabilito, è stata fatta richiesta per la certificazione della lista. Questo non esclude, però, che anche in altri centri della provincia di Salerno possa essere avanzata una richiesta, visto che la piattaforma Rousseau ha prorogato al 6 marzo prossimo il termine ultimo per la presentazione delle liste da certificare.

Il caso

Secondo indiscrezioni sembra che la richiesta sia stata già presentata per le Comunali di Cava de’ Tirreni, Sassano e Pagani dove i grillini sarebbero già al lavoro per individuare i loro candidati a sindaco alternativi sia al centrosinistra che al centrodestra.