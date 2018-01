Maestra inneggia a Mussolini, Cirielli: "Sciocca caccia alle streghe di Pd e sinistra"

"Sciocca caccia alle streghe del Pd e della sinistra”. E’ questo il commento del deputato di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli rispetto alla polemica scoppiata nei confronti di una maestra di Sarno, M.R.P le sue iniziali, che, sul suo profilo Facebook, aveva condiviso un post che elogiava l’operato di Benito Mussolini in Italia.

L’esponente della destra salernitana ci va giù duro: “La sinistra ipocrita e il Pd, a corto di argomenti concreti per la prossima ma soprattutto per nascondere cinque anni di fallimenti, continuano a rincorrere i fantasmi del passato, come nel dell'insegnante dell'istituto Borgo, colpevole ai loro occhi di aver postato su Facebook un post che riporta i successi di Mussolini. Il vero totalitarismo è chi cerca di criminalizzare la docente per avere semplicemente condiviso sui social un messaggio storico che non vuol dire certo ignorare o assolvere il Fascismo dalle sue colpe. Peraltro l'insegnante certo non ha utilizzato il proprio ruolo per imporre idee politiche”. Secondo Cirielli, comunque, “il popolo salernitano è abbastanza intelligente per non cascare nell'ennesima trappola del pd deluchiano e della sinistra che provano a spostare il confronto della prossima campagna elettorale dai problemi veri, disoccupazione, crisi , corruzione e clientelismo ,dell'industria e povertà delle famiglie italiane, che affliggono l'Italia mascherando cinque anni di disastri in ogni campo. Scuola compresa”.