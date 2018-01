Condivide un post che elogia Mussolini su Facebook: maestra nei guai a Sarno

Esplode la polemica a Sarno, dove una giovane maestra, M. R. P le sue iniziali, che lavora presso l’istituto “Borgo” di via traversa Campo Sportivo, ha condiviso, sul suo profilo Facebook, un post dedicato al fascismo e alle opere realizzate da Benito Mussolini. A sconcertare coloro che hanno avuto modo di vedere quella foto è la frase che accompagnava il post: “Notare la differenza con la democrazia”.

Le scuse

Intervistata dal quotidiano La Città, l’insegnante ammette l’errore: “Sono mortificata - dice - Chiedo scusa. Non credevo di sollevare un polverone del genere. Lungi da me fare apologia del fascismo, che condanno per gli effetti che ha avuto in Italia”.