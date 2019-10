Forza Italia, i deputati salernitani con la Carfagna disertano la manifestazione contro il governo

E’ il giorno della manifestazione del centrodestra unito contro il Governo M5S-Pd. Oggi pomeriggio si ritroveranno in Piazza San Giovanni a Roma Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia per contestare le politiche del Conte bis, in particolare quelle economiche, dell’immigrazione, del lavoro, della sicurezza e della giustizia.

Le divisioni in Fi a Salerno

Alla kermesse di oggi sicuramente non parteciperà Mara Carfagna, vice presidente della Camera dei Deputati e leader di Forza Italia in provincia di Salerno. La motivazione ufficiale è quella di non poter manifestare accanto agli esponenti dell’estrema destra come Casa Pound, ma in realtà la scelta di Mara Carfagna di esternare una posizione lontana da quella del leader Silvio Berlusconi assume un sapore politico molto più profondo. Da tempo, infatti, l’ex ministro alle pari opportunità, pur dicendosi favorevole ad un centrodestra unito, non condivide la linea pro-Salvini del suo partito. Le indiscrezioni la vogliono ad un passo dall’adesione al nuovo movimento politico “Italia Viva” di Matteo Renzi, ma la diretta interessata finora le ha sempre smentite. Diserteranno la manifestazione con Berlusconi, Salvini e Meloni anche gli altri deputati forzisti salernitani Gigi Casciello, Enzo Fasano e forse Marzia Ferraioli nonostante l’invito alla partecipazione giunto, nero su bianco, dal Cavaliere. A dirigenti e militanti del partito salernitano il coordinatore Fasano ha lasciato libertà di decisione al riguardo.