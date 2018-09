Manifestazione Pd, la delegazione cilentana in piazza a Roma

Il Partito Democratico del Cilento, guidato dalla delegazione del Comune di Agropoli, non ha perso l’occasione per stare in piazza, oggi a Roma, alla manifestazione nazionale organizzata dal segretario Maurizio Martina per protestare contro le politiche del Governo Lega-M5S.

I nomi

A guidare il folto gruppo di esponenti del Pd cilentano il consigliere del presidente De Luca Franco Alfieri, il sindaco di Agropoli Adamo Coppola ed il vice presidente della Provincia di Salerno Luca Cerretani.