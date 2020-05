Manutenzione ordinaria del fiume Sarno, il Sindaco Canfora convoca una conferenza di servizio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Questa mattina, nell'aula consiliare di Palazzo San Francesco, si è tenuta una conferenza di servizio convocata dal Sindaco Giuseppe Canfora per mettere a punto una serie di interventi per la manutenzione ordinaria dell'alveo del fiume Sarno dopo gli allagamenti verificatisi la settimana scorsa nella zona di Lavorate. All'incontro erano presenti l'Ente Parco con il presidente Antoni o Crescenzo e il direttore Mario Minoliti, il Consorzio di Bonifica con i tecnici Domenico Crescenzo e Giancarlo Miranda, il Genio Civile con Giancarlo Giordano, la Gori con i tecnici Antonio Cozzolino, Andrea Madonna e Gavino Rescigno, il Comune di Nocera Inferiore con gli assessori Imma Ugolino e Nicoletta Fasanino. Per il Comune di Sarno erano presenti il Sindaco Canfora, l'Assessore all'Ambiente Roberto Robustelli, il presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Esposito, l'ingegnere Francesco Santorelli.

Il Sindaco Canfora ha proposto la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra i vari enti interessati dove ognuno si assuma la responsabilità in base alle proprie competenze, al fine di garantire una manutenzione periodica dell'alveo del fiume Sarno per evitare in futuro il verificarsi di altri allagamenti.